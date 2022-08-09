Суд Москвы приговорил к колонии экс-министра ДНР Тимофеева

10 августа 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Экс-министр ДНР Александр Тимофеев осужден в Москве по делу о крупном мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима бывшего министра доходов и сборов, исполнявшего обязанности заместителя председателя совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева (Ташкент). Об этом сообщает « Коммерсант ». Хорошевский районный суд Москвы приговорил Александра Тимофеева к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Экс-министр ДНР признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество на сумму пять миллионов долларов. Уточняется, что Тимофеев был приговорен к меньшему сроку, чем запрашивала прокуратура, благодаря тому что он является ветераном боевых действий, имеет звезду Героя ДНР и ранения. Уголовное дело в отношении Александра Тимофеева было возбуждено в апреле 2021 года. С середины октября 2020 года по апрель 2021 года он и его подельник бывший советник экс-премьера Украины Игорь Сосновский обещали бизнесмену Сергею Шпаку прекратить его уголовное преследование. Взамен Тимофеев и Сосновский просили 5 миллионов долларов.

Московский суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима бывшего министра доходов и сборов, исполнявшего обязанности заместителя председателя совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева (Ташкент). Об этом сообщает «Коммерсант». Хорошевский районный суд Москвы приговорил Александра Тимофеева к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Экс-министр ДНР признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество на сумму пять миллионов долларов. Уточняется, что Тимофеев был приговорен к меньшему сроку, чем запрашивала прокуратура, благодаря тому что он является ветераном боевых действий, имеет звезду Героя ДНР и ранения. Уголовное дело в отношении Александра Тимофеева было возбуждено в апреле 2021 года. С середины октября 2020 года по апрель 2021 года он и его подельник бывший советник экс-премьера Украины Игорь Сосновский обещали бизнесмену Сергею Шпаку прекратить его уголовное преследование. Взамен Тимофеев и Сосновский просили 5 миллионов долларов.