Помощник президента Белоруссии поздравил Россию с успешными переговорами с Украиной

Итоги переговоров между делегациями Москвы и Киева были ожидаемыми и свидетельствуют о достижении определенного результата российской стороной. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, поздравив Россию с тактическим успехом на переговорах с Украиной, которые прошли в Стамбуле.
«Других итогов мы и не ожидали. Переговоры, — их первый раунд — к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат», — заявила Эйсмонт. Ее слова предает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Белоруссии добавила, что переговоры — тактический успех руководства России. «В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — уточнила она.
В Стамбуле 16 мая состоялись первые за последние три года переговоры между Россией и Украиной. Изначально встреча была запланирована на 15 число, однако по причине позднего прибытия украинской делегации переговоры были перенесены на следующий день.
Переговоры проходили в закрытом режиме и продолжались около двух часов. Делегацию Российской Федерации возглавил помощник президента Владимир Мединский, тогда как со стороны Украины руководителем был министр обороны Рустем Умеров.
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