Помощник президента Белоруссии поздравил Россию с успешными переговорами с Украиной

Эйсмонт: результаты переговоров Москвы и Киева — ожидаемые
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белоруссии поздравили Россию с успешными переговорами с Украиной
В Белоруссии поздравили Россию с успешными переговорами с Украиной Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Итоги переговоров между делегациями Москвы и Киева были ожидаемыми и свидетельствуют о достижении определенного результата российской стороной. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, поздравив Россию с тактическим успехом на переговорах с Украиной, которые прошли в Стамбуле.

«Других итогов мы и не ожидали. Переговоры, — их первый раунд — к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат», — заявила Эйсмонт. Ее слова предает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Белоруссии добавила, что переговоры — тактический успех руководства России. «В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — уточнила она.

В Стамбуле 16 мая состоялись первые за последние три года переговоры между Россией и Украиной. Изначально встреча была запланирована на 15 число, однако по причине позднего прибытия украинской делегации переговоры были перенесены на следующий день.

Переговоры проходили в закрытом режиме и продолжались около двух часов. Делегацию Российской Федерации возглавил помощник президента Владимир Мединский, тогда как со стороны Украины руководителем был министр обороны Рустем Умеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Итоги переговоров между делегациями Москвы и Киева были ожидаемыми и свидетельствуют о достижении определенного результата российской стороной. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, поздравив Россию с тактическим успехом на переговорах с Украиной, которые прошли в Стамбуле. «Других итогов мы и не ожидали. Переговоры, — их первый раунд — к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат», — заявила Эйсмонт. Ее слова предает ТАСС. Пресс-секретарь президента Белоруссии добавила, что переговоры — тактический успех руководства России. «В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — уточнила она. В Стамбуле 16 мая состоялись первые за последние три года переговоры между Россией и Украиной. Изначально встреча была запланирована на 15 число, однако по причине позднего прибытия украинской делегации переговоры были перенесены на следующий день. Переговоры проходили в закрытом режиме и продолжались около двух часов. Делегацию Российской Федерации возглавил помощник президента Владимир Мединский, тогда как со стороны Украины руководителем был министр обороны Рустем Умеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...