Бразильянка приготовила гениталии мужа с фасолью за его «измену»

Бразильянка приготовила гениталии мужа с фасолью за просмотр порно
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Супруга из мести мужу съела с фасолью его половые органы
Супруга из мести мужу съела с фасолью его половые органы Фото:

В бразильском штате Акри женщина призналась в убийстве супруга и поедании его половых органов, предварительно приготовив их с фасолью. Об этом сообщает издание Ultimo Segundo со ссылкой на местные правоохранительные органы. 

«Гражданская полиция Акры расследует дело об убийстве с тяжкими последствиями в Акреландии, во внутренних районах штата. Женщина была превентивно арестована после того, как призналась в убийстве собственного мужа, 37 лет, и, по ее словам, занималась каннибализмом, готовя и съедая часть тела жертвы», — сообщил Ultimo Segundo. По данным источника, жительница Бразилии сначала отрезала мужу половые органы, а затем приготовила их с фасолью и съела часть блюда.

Позже бразильянка призналась, что узнала о просмотре супругом непристойного контента в социальных сетях, после чего решила отомстить. Мужчина пропал, а его родственники обратились в полицию. Тело погибшего нашли недалеко от дома. Расследование продолжается, вопрос о прохождении подозреваемой психологической экспертизы пока не уточняется.

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В бразильском штате Акри женщина призналась в убийстве супруга и поедании его половых органов, предварительно приготовив их с фасолью. Об этом сообщает издание Ultimo Segundo со ссылкой на местные правоохранительные органы.  «Гражданская полиция Акры расследует дело об убийстве с тяжкими последствиями в Акреландии, во внутренних районах штата. Женщина была превентивно арестована после того, как призналась в убийстве собственного мужа, 37 лет, и, по ее словам, занималась каннибализмом, готовя и съедая часть тела жертвы», — сообщил Ultimo Segundo. По данным источника, жительница Бразилии сначала отрезала мужу половые органы, а затем приготовила их с фасолью и съела часть блюда. Позже бразильянка призналась, что узнала о просмотре супругом непристойного контента в социальных сетях, после чего решила отомстить. Мужчина пропал, а его родственники обратились в полицию. Тело погибшего нашли недалеко от дома. Расследование продолжается, вопрос о прохождении подозреваемой психологической экспертизы пока не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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