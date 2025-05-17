Путин призвал Правительство развить туризм в Арктике

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Путин поручил развить туризм в Арктической зоне Российской Федерации
Путин поручил развить туризм в Арктической зоне Российской Федерации Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с региональными властями рассмотреть вопросы поддержки проектов по развитию туристической инфраструктуры в Арктической зоне страны и включить соответствующие предложения в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть, в том числе с учетом ранее данных поручений, вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля.

Поручено заниматься развитием туризма кабинету министров вместе с исполнительными органами субъектов, входящих в Арктическую зону. Они также должны рассмотреть включение в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря». Доклад должен быть подготовлен и представлен до 1 июля 2025 года.

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с региональными властями рассмотреть вопросы поддержки проектов по развитию туристической инфраструктуры в Арктической зоне страны и включить соответствующие предложения в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля. «Рассмотреть, в том числе с учетом ранее данных поручений, вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля. Поручено заниматься развитием туризма кабинету министров вместе с исполнительными органами субъектов, входящих в Арктическую зону. Они также должны рассмотреть включение в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря». Доклад должен быть подготовлен и представлен до 1 июля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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