Путин призвал Правительство развить туризм в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с региональными властями рассмотреть вопросы поддержки проектов по развитию туристической инфраструктуры в Арктической зоне страны и включить соответствующие предложения в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.
«Рассмотреть, в том числе с учетом ранее данных поручений, вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля.
Поручено заниматься развитием туризма кабинету министров вместе с исполнительными органами субъектов, входящих в Арктическую зону. Они также должны рассмотреть включение в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря». Доклад должен быть подготовлен и представлен до 1 июля 2025 года.
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