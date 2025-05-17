ВС РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ с боеприпасами

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ВС РФ FPV-дроном уничтожили роботизированную платформу ВСУ
ВС РФ FPV-дроном уничтожили роботизированную платформу ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчет FPV-дрона российской группировки «Запад» уничтожил роботизированную платформу Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществлявшую доставку боеприпасов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Срываем снабжение противника. Расчет FPV-дрона <...> уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении», — сообщили Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что в ликвидации цели принимали участие военные западной группировки войск.

Перемещение вдоль лесополосы роботизированной платформы противника, которая подвозила боеприпасы украинским военным на передовые позиции, выявили военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии. Сделали они это с помощью беспилотного летательного аппарата, впоследствии уничтожена.

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Расчет FPV-дрона российской группировки «Запад» уничтожил роботизированную платформу Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществлявшую доставку боеприпасов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Срываем снабжение противника. Расчет FPV-дрона <...> уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении», — сообщили Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что в ликвидации цели принимали участие военные западной группировки войск. Перемещение вдоль лесополосы роботизированной платформы противника, которая подвозила боеприпасы украинским военным на передовые позиции, выявили военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии. Сделали они это с помощью беспилотного летательного аппарата, впоследствии уничтожена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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