ВС РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ с боеприпасами

Расчет FPV-дрона российской группировки «Запад» уничтожил роботизированную платформу Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществлявшую доставку боеприпасов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Срываем снабжение противника. Расчет FPV-дрона <...> уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении», — сообщили Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Уточняется, что в ликвидации цели принимали участие военные западной группировки войск.
Перемещение вдоль лесополосы роботизированной платформы противника, которая подвозила боеприпасы украинским военным на передовые позиции, выявили военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии. Сделали они это с помощью беспилотного летательного аппарата, впоследствии уничтожена.
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