Инициатива обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000» на переговорах с Украиной в Стамбуле была выдвинута россией. Не смотрена на насмешки украинского лидера Владимира Зеленского, в Киеве нашли смысл в переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.
«Так все „это“ предложила Россия, ее президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался», — заявила Захарова. Прокомментировала переговоры она в своем в своем telegram-канале, уточнив, что если отбросить оскорбления Киева, то итоги переговоров с Россией для них «имеют смысл».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с представителями Украины без предварительных условий, выразив готовность организовать встречу в Стамбуле. 16 мая состоялись первые за последние три года переговоры между российской и украинской делегациями.
Встреча проходила в закрытом режиме и продолжалась около двух часов. По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной. Подробнее об итогах — в материале URA.RU.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров отметил, соглашение о возвращении тысячи украинских граждан является главным итогом переговоров. По его словам, уже из-за этого проделанная работа была оправдана.
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