Захарова подчеркнула ведущую роль России на переговорах с Украиной

Захарова: конструктивные предложения в Стамбуле сделала исключительно Россия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова отметила, что об обмене 1000 на 1000 договорились только из-за конструктивного предложения России
Захарова отметила, что об обмене 1000 на 1000 договорились только из-за конструктивного предложения России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Инициатива обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000» на переговорах с Украиной в Стамбуле была выдвинута россией. Не смотрена на насмешки украинского лидера Владимира Зеленского, в Киеве нашли смысл в переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Так все „это“ предложила Россия, ее президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался», — заявила Захарова. Прокомментировала переговоры она в своем в своем telegram-канале, уточнив, что если отбросить оскорбления Киева, то итоги переговоров с Россией для них «имеют смысл».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с представителями Украины без предварительных условий, выразив готовность организовать встречу в Стамбуле. 16 мая состоялись первые за последние три года переговоры между российской и украинской делегациями.

Встреча проходила в закрытом режиме и продолжалась около двух часов. По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной.  Подробнее об итогах — в материале URA.RU.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров отметил, соглашение о возвращении тысячи украинских граждан является главным итогом переговоров. По его словам, уже из-за этого проделанная работа была оправдана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инициатива обмена пленными по формуле «1 000 на 1 000» на переговорах с Украиной в Стамбуле была выдвинута россией. Не смотрена на насмешки украинского лидера Владимира Зеленского, в Киеве нашли смысл в переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги. «Так все „это“ предложила Россия, ее президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался», — заявила Захарова. Прокомментировала переговоры она в своем в своем telegram-канале, уточнив, что если отбросить оскорбления Киева, то итоги переговоров с Россией для них «имеют смысл». Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с представителями Украины без предварительных условий, выразив готовность организовать встречу в Стамбуле. 16 мая состоялись первые за последние три года переговоры между российской и украинской делегациями. Встреча проходила в закрытом режиме и продолжалась около двух часов. По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной.  Подробнее об итогах — в материале URA.RU. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров отметил, соглашение о возвращении тысячи украинских граждан является главным итогом переговоров. По его словам, уже из-за этого проделанная работа была оправдана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...