Политолог раскрыл зашифрованное послание Трампа Зеленскому

Президент США Дональд Трамп показал Владимиру Зеленскому, что Штаты больше не хотят отправлять деньги и оружие Украине. Так старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал в интервью URA.RU слова американского лидера о «величайшем торгаше в мире».
«Я бы это прочитывал так: „на продолжение или увеличение помощи не рассчитывайте“. Это обоснование позиции Трампа и его администрации по сокращению поддержки Зеленского, либо полному ее прекращению», — заявил политолог.
По его мнению, США хотят, что поддержку Украину взяла на себя Европа. В интервью Fox News 17 мая Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире», который приезжает в Вашингтон и каждый раз улетает с десятками миллионов долларов. Президент США, комментируя российско-украинские переговоры, добавил, что у Зеленского нет козырей. Трамп поддержал инициативу Путина организовать прямые контакты между сторонами.
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