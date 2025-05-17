Политолог раскрыл зашифрованное послание Трампа Зеленскому

Политолог Зудин: Трамп показал Зеленскому, что помощь США подходит к концу
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США намекают на прекращение поддержки Украины, заявил политолог Алексей Зудин
США намекают на прекращение поддержки Украины, заявил политолог Алексей Зудин Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп показал Владимиру Зеленскому, что Штаты больше не хотят отправлять деньги и оружие Украине. Так старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал в интервью URA.RU слова американского лидера о «величайшем торгаше в мире».

«Я бы это прочитывал так: „на продолжение или увеличение помощи не рассчитывайте“. Это обоснование позиции Трампа и его администрации по сокращению поддержки Зеленского, либо полному ее прекращению», — заявил политолог.

По его мнению, США хотят, что поддержку Украину взяла на себя Европа. В интервью Fox News 17 мая Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире», который приезжает в Вашингтон и каждый раз улетает с десятками миллионов долларов. Президент США, комментируя российско-украинские переговоры, добавил, что у Зеленского нет козырей. Трамп поддержал инициативу Путина организовать прямые контакты между сторонами.

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Президент США Дональд Трамп показал Владимиру Зеленскому, что Штаты больше не хотят отправлять деньги и оружие Украине. Так старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал в интервью URA.RU слова американского лидера о «величайшем торгаше в мире». «Я бы это прочитывал так: „на продолжение или увеличение помощи не рассчитывайте“. Это обоснование позиции Трампа и его администрации по сокращению поддержки Зеленского, либо полному ее прекращению», — заявил политолог. По его мнению, США хотят, что поддержку Украину взяла на себя Европа. В интервью Fox News 17 мая Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире», который приезжает в Вашингтон и каждый раз улетает с десятками миллионов долларов. Президент США, комментируя российско-украинские переговоры, добавил, что у Зеленского нет козырей. Трамп поддержал инициативу Путина организовать прямые контакты между сторонами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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