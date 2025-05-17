Эрдоган назвал роль Турции в завершении конфликта на Украине

Эрдоган: Турция подготовила почву для мира между Россией и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры РФ и Украины, которые прошли в Самбуле — шаг к миру, заявил Эрдоган
Переговоры РФ и Украины, которые прошли в Самбуле — шаг к миру, заявил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Турция подготовила почву для переговоров между делегациями России и Украины, которые прошли в Стамбуле, и рассматривает эти переговоры как важный шаг к установлению прочного мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула после возвращения из Албании.

«С самого начала мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы положить конец [конфликту]. Эти переговоры были запланированы благодаря нашим усилиям как важный шаг, который в конечном итоге откроет двери к миру», — заявил Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.

Турецкий президент подчеркнул, что его страна с первых дней конфликта активно работает над поиском дипломатических решений и созданием условий для прямого диалога между сторонами. Подготовка переговорной площадки Турцией рассматривается как вклад в обеспечение безопасности и мира на международной арене.

Он также подчеркнул, что Турция готова и дальше выполнять функцию посредника между сторонами конфликта и намерена содействовать сохранению и развитию каналов для диалога. «Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль для окончания этого [конфликта», — заявил глава Турции. Эрдоган также отметил, что Анкара приложит максимум усилий для организации таких контактов и достижения устойчивого мира на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. 16 мая состоялась первая за последние три года встреча представителей России и Украины. По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турция подготовила почву для переговоров между делегациями России и Украины, которые прошли в Стамбуле, и рассматривает эти переговоры как важный шаг к установлению прочного мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула после возвращения из Албании. «С самого начала мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы положить конец [конфликту]. Эти переговоры были запланированы благодаря нашим усилиям как важный шаг, который в конечном итоге откроет двери к миру», — заявил Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu. Турецкий президент подчеркнул, что его страна с первых дней конфликта активно работает над поиском дипломатических решений и созданием условий для прямого диалога между сторонами. Подготовка переговорной площадки Турцией рассматривается как вклад в обеспечение безопасности и мира на международной арене. Он также подчеркнул, что Турция готова и дальше выполнять функцию посредника между сторонами конфликта и намерена содействовать сохранению и развитию каналов для диалога. «Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль для окончания этого [конфликта», — заявил глава Турции. Эрдоган также отметил, что Анкара приложит максимум усилий для организации таких контактов и достижения устойчивого мира на Украине. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. 16 мая состоялась первая за последние три года встреча представителей России и Украины. По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...