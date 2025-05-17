Эрдоган назвал роль Турции в завершении конфликта на Украине

Турция подготовила почву для переговоров между делегациями России и Украины, которые прошли в Стамбуле, и рассматривает эти переговоры как важный шаг к установлению прочного мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула после возвращения из Албании.
«С самого начала мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы положить конец [конфликту]. Эти переговоры были запланированы благодаря нашим усилиям как важный шаг, который в конечном итоге откроет двери к миру», — заявил Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.
Турецкий президент подчеркнул, что его страна с первых дней конфликта активно работает над поиском дипломатических решений и созданием условий для прямого диалога между сторонами. Подготовка переговорной площадки Турцией рассматривается как вклад в обеспечение безопасности и мира на международной арене.
Он также подчеркнул, что Турция готова и дальше выполнять функцию посредника между сторонами конфликта и намерена содействовать сохранению и развитию каналов для диалога. «Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить свою посредническую роль для окончания этого [конфликта», — заявил глава Турции. Эрдоган также отметил, что Анкара приложит максимум усилий для организации таких контактов и достижения устойчивого мира на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. 16 мая состоялась первая за последние три года встреча представителей России и Украины. По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
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