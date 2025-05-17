Захарова попросила мирное население Украины не позволить сбить себя с пути

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Захарова не хочет, чтобы «натовские советчики» сбили Украину с истинного пути урегулирования конфликта
Захарова не хочет, чтобы «натовские советчики» сбили Украину с истинного пути урегулирования конфликта Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Мирное население Украины не должно поддаваться влиянию западных, в частности натовских советников, и не сворачивать с пути урегулирования конфликта ради чужих интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле.

«Главное, чтобы граждане Украины не позволяли „натовским советчикам“ снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — заявила Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале, в ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который признал важность достигнутых в ходе диалога договоренностей.

Захарова также выразила мнение, что оскорбления и провокации со стороны украинского руководства не должны заслонять реальные положительные результаты диалога. «Все „ЭТО“ предложила Россия, ее Президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл», — отметила представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой организации прямых переговоров с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий, предлагая провести встречу в Стамбуле. Первые переговоры между российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день.

Переговоры проходили в закрытом формате и длились приблизительно два часа. По их итогам было достигнуто соглашение о проведении в ближайшее время обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».

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Мирное население Украины не должно поддаваться влиянию западных, в частности натовских советников, и не сворачивать с пути урегулирования конфликта ради чужих интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле. «Главное, чтобы граждане Украины не позволяли „натовским советчикам“ снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — заявила Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале, в ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который признал важность достигнутых в ходе диалога договоренностей. Захарова также выразила мнение, что оскорбления и провокации со стороны украинского руководства не должны заслонять реальные положительные результаты диалога. «Все „ЭТО“ предложила Россия, ее Президент и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл», — отметила представитель МИД. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой организации прямых переговоров с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий, предлагая провести встречу в Стамбуле. Первые переговоры между российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Переговоры проходили в закрытом формате и длились приблизительно два часа. По их итогам было достигнуто соглашение о проведении в ближайшее время обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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