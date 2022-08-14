Политолог Дудчак назвал цель визита делегации США на Тайвань

США играют на нервах у Китая, отправляя на Тайвань очередную делегацию, считает Александр Дудчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США целенаправленно раздражают Китай очередным визитом делегации на Тайвань, тем самым они показывают, что мнение китайцев им неинтересно. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак, комментируя новую неожиданную поездку американских дипломатов на остров.

«США продолжают демонстрировать, что китайцы им не указ, что они могут делать то, что хотят, плевать им на пожелания, ведут себя по-хамски, как обычно. Дальше, наверное, будет больше. Потом заставят каких-то европейцев туда поехать. Пытаются вывести Китай из себя», — считает политолог Александр Дудчак, его слова передает Life.

Он добавил, что сейчас Китай копит силы, чтобы дать ответ в долгосрочной перспективе. По его мнению, КНР надеются на то, что усиление внутренних проблем заставит США перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове.

Новая американская делегация прилетела на Тайвань неожиданно и будет там с 14 по 15 августа. Целью визита станет встреча с высшим руководством острова, передает «Царьград». Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.