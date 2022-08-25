WSJ: Белый дом даст новое название спецоперации на Украине

25 августа 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Администрация США даст название своей миссии на Украине и назначит за нее ответственное лицо Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена намеревается дать название своей военной миссии по поддержке Украины, а также назначить командующего, ответственного за обучение и помощь украинским боевикам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома. «В ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи, сообщили официальные лица США», — говорится в материале газеты. Отмечается, что название будет дано по аналогии с наименованием миссий в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Страж свободы». В статье говорится, что появление названия американской миссии на Украине имеет большое бюрократическое значение, так как повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность получения специальной оплаты для военных, участвующих в ней. «Выбор генерала <…> отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке», — уточняется в материале. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине. Ранее в российском МИД заявили, что США рискуют стать участником украинского конфликта, если продолжат принимать активное участие в нем. Генсек НАТО Йенс Столтнеберг отметил, что Европе придется поплатиться за помощь Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента США Джо Байдена намеревается дать название своей военной миссии по поддержке Украины, а также назначить командующего, ответственного за обучение и помощь украинским боевикам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома. «В ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи, сообщили официальные лица США», — говорится в материале газеты. Отмечается, что название будет дано по аналогии с наименованием миссий в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Страж свободы». В статье говорится, что появление названия американской миссии на Украине имеет большое бюрократическое значение, так как повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность получения специальной оплаты для военных, участвующих в ней. «Выбор генерала <…> отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке», — уточняется в материале. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине. Ранее в российском МИД заявили, что США рискуют стать участником украинского конфликта, если продолжат принимать активное участие в нем. Генсек НАТО Йенс Столтнеберг отметил, что Европе придется поплатиться за помощь Киеву.