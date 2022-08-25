WSJ: Белый дом даст новое название спецоперации на Украине

Администрация президента США Джо Байдена намеревается дать название своей военной миссии по поддержке Украины, а также назначить командующего, ответственного за обучение и помощь украинским боевикам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.
«В ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи, сообщили официальные лица США», — говорится в материале газеты. Отмечается, что название будет дано по аналогии с наименованием миссий в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Страж свободы».
В статье говорится, что появление названия американской миссии на Украине имеет большое бюрократическое значение, так как повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность получения специальной оплаты для военных, участвующих в ней. «Выбор генерала <…> отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке», — уточняется в материале.
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Администрация президента США Джо Байдена намеревается дать название своей военной миссии по поддержке Украины, а также назначить командующего, ответственного за обучение и помощь украинским боевикам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома. «В ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи, сообщили официальные лица США», — говорится в материале газеты. Отмечается, что название будет дано по аналогии с наименованием миссий в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Страж свободы». В статье говорится, что появление названия американской миссии на Украине имеет большое бюрократическое значение, так как повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность получения специальной оплаты для военных, участвующих в ней. «Выбор генерала <…> отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке», — уточняется в материале. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине. Ранее в российском МИД заявили, что США рискуют стать участником украинского конфликта, если продолжат принимать активное участие в нем. Генсек НАТО Йенс Столтнеберг отметил, что Европе придется поплатиться за помощь Киеву.