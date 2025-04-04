В Польше назвали опасными украинских мигрантов

Мигранты из Украины могут представлять угрозу для безопасности Польши. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк.
«Украина опасна для Польши по нескольким причинам. Во-первых, мы позволили наводнить себя украинцами. Сюда съехались миллионы украинцев», — заявил Якубяк в интервью изданию Do Rzeczy. Он добавил, что существует риск вторжения в Польшу демобилизованных украинских солдат. По словам Якубяка, это может привести к серьезным проблемам.
Кроме того, кандидат в президенты также критически высказался о действиях Германии, обвинив ее в направлении в Польшу мигрантов, которых он назвал «паразитами». По его словам, страна не сталкивалась с подобной угрозой со времен Второй мировой войны.
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