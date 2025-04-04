В Польше назвали опасными украинских мигрантов

Кандидат в президенты Польши Якубяк: украинские мигранты опасны для Польши
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якубяк отметил, что существует риск вторжения в Польшу украинских солдат
Якубяк отметил, что существует риск вторжения в Польшу украинских солдат Фото:

Мигранты из Украины могут представлять угрозу для безопасности Польши. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк.

«Украина опасна для Польши по нескольким причинам. Во-первых, мы позволили наводнить себя украинцами. Сюда съехались миллионы украинцев», — заявил Якубяк в интервью изданию Do Rzeczy. Он добавил, что существует риск вторжения в Польшу демобилизованных украинских солдат. По словам Якубяка, это может привести к серьезным проблемам.

Кроме того, кандидат в президенты также критически высказался о действиях Германии, обвинив ее в направлении в Польшу мигрантов, которых он назвал «паразитами». По его словам, страна не сталкивалась с подобной угрозой со времен Второй мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мигранты из Украины могут представлять угрозу для безопасности Польши. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк. «Украина опасна для Польши по нескольким причинам. Во-первых, мы позволили наводнить себя украинцами. Сюда съехались миллионы украинцев», — заявил Якубяк в интервью изданию Do Rzeczy. Он добавил, что существует риск вторжения в Польшу демобилизованных украинских солдат. По словам Якубяка, это может привести к серьезным проблемам. Кроме того, кандидат в президенты также критически высказался о действиях Германии, обвинив ее в направлении в Польшу мигрантов, которых он назвал «паразитами». По его словам, страна не сталкивалась с подобной угрозой со времен Второй мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...