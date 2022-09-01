Совбез ООН выполнит требование России по Запорожской АЭС

Совет безопасности ООН проведет 6 сентября заседание, запрошенное Россией в связи с продолжающимися обстрелами Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.
«Во вторник, 6 сентября, мы, несомненно, будем обсуждать вопрос ЗАЭС на Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции. Слова политика передает ТАСС.
Ранее ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС, которая на протяжении долгого времени подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Перед их приездом диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. Впоследствии Москва запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, передает телеканал 360. На нем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил заслушать доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, уточняет «Царьград».
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Совет безопасности ООН проведет 6 сентября заседание, запрошенное Россией в связи с продолжающимися обстрелами Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. «Во вторник, 6 сентября, мы, несомненно, будем обсуждать вопрос ЗАЭС на Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции. Слова политика передает ТАСС. Ранее ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Запорожскую АЭС, которая на протяжении долгого времени подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Перед их приездом диверсанты пытались захватить ЗАЭС. Российские военные их уничтожили. Впоследствии Москва запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, передает телеканал 360. На нем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил заслушать доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, уточняет «Царьград».