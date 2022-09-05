Кадыров прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске

06 сентября 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Кадыров решил объяснить свое раннее заявление о бессрочном отпуске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров решил «разрядить урожай» и «положить конец всем разговорам» о его раннем заявлении о бессрочном отпуске. Своими размышлениями он поделился в соцсети. «Много наблюдений в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить урожай и положить конец всем разговорам. […] На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск. Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», — сказал Кадыров в Telegram. Он объяснил, что ранее он наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что он является «долгожителем», так как занимает свою должность 15 лет. Кадыров решил, что это довольно-таки много и решил узнать мнение своих подписчиков, опубликовав пост о том, что он засиделся у власти и заслуживает бессрочный отпуск. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кадыров продолжит руководить Чечней.

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил «разрядить урожай» и «положить конец всем разговорам» о его раннем заявлении о бессрочном отпуске. Своими размышлениями он поделился в соцсети. «Много наблюдений в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить урожай и положить конец всем разговорам. […] На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск. Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», — сказал Кадыров в Telegram. Он объяснил, что ранее он наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что он является «долгожителем», так как занимает свою должность 15 лет. Кадыров решил, что это довольно-таки много и решил узнать мнение своих подписчиков, опубликовав пост о том, что он засиделся у власти и заслуживает бессрочный отпуск. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кадыров продолжит руководить Чечней.