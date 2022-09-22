22 сентября 2022

РИАН: в деле задержанного в США россиянина Клюшина нашли ошибки обвинения

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Агент Би Джей Канг не имел права устраивать обыск Владислава Клюшина, заявляет защита россиянина Фото:

Защита задержанного в США российского бизнесмена Владислава Клюшина обнаружила ошибки в показаниях агента ФБР. Об этом сообщил представитель защиты.

«Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР [Би Джей] Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле», — цитирует представителя защиты РИА «Новости». Ходатайство об отмене обвинения направлено в федеральный суд штата Массачусетс.

Также защита отмечает, что агент Канг необоснованно получил ордер на обыск Клюшина. Собеседник агентства подчеркнул, что у ФБР не было достаточных доказательств для того, чтобы запрашивать доступ ко всем данным в учетных записях iCloud и Google российского предпринимателя. К тому же, Канга ранее ловили на искажении фактов в другом громком деле, утверждает защита.

Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Он подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее. Ранее сообщалось, что Клюшина собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США. Агентство Bloomberg писало, что Клюшин якобы имел доступ к секретам ГРУ.

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Защита задержанного в США российского бизнесмена Владислава Клюшина обнаружила ошибки в показаниях агента ФБР. Об этом сообщил представитель защиты. «Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР [Би Джей] Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле», — цитирует представителя защиты РИА «Новости». Ходатайство об отмене обвинения направлено в федеральный суд штата Массачусетс. Также защита отмечает, что агент Канг необоснованно получил ордер на обыск Клюшина. Собеседник агентства подчеркнул, что у ФБР не было достаточных доказательств для того, чтобы запрашивать доступ ко всем данным в учетных записях iCloud и Google российского предпринимателя. К тому же, Канга ранее ловили на искажении фактов в другом громком деле, утверждает защита. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Он подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее. Ранее сообщалось, что Клюшина собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США. Агентство Bloomberg писало, что Клюшин якобы имел доступ к секретам ГРУ.
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