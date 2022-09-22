РИАН: в деле задержанного в США россиянина Клюшина нашли ошибки обвинения

23 сентября 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Агент Би Джей Канг не имел права устраивать обыск Владислава Клюшина, заявляет защита россиянина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Защита задержанного в США российского бизнесмена Владислава Клюшина обнаружила ошибки в показаниях агента ФБР. Об этом сообщил представитель защиты. «Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР [Би Джей] Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле», — цитирует представителя защиты РИА «Новости». Ходатайство об отмене обвинения направлено в федеральный суд штата Массачусетс. Также защита отмечает, что агент Канг необоснованно получил ордер на обыск Клюшина. Собеседник агентства подчеркнул, что у ФБР не было достаточных доказательств для того, чтобы запрашивать доступ ко всем данным в учетных записях iCloud и Google российского предпринимателя. К тому же, Канга ранее ловили на искажении фактов в другом громком деле, утверждает защита. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Он подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее. Ранее сообщалось, что Клюшина собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США. Агентство Bloomberg писало, что Клюшин якобы имел доступ к секретам ГРУ.

Защита задержанного в США российского бизнесмена Владислава Клюшина обнаружила ошибки в показаниях агента ФБР. Об этом сообщил представитель защиты. «Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР [Би Джей] Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле», — цитирует представителя защиты РИА «Новости». Ходатайство об отмене обвинения направлено в федеральный суд штата Массачусетс. Также защита отмечает, что агент Канг необоснованно получил ордер на обыск Клюшина. Собеседник агентства подчеркнул, что у ФБР не было достаточных доказательств для того, чтобы запрашивать доступ ко всем данным в учетных записях iCloud и Google российского предпринимателя. К тому же, Канга ранее ловили на искажении фактов в другом громком деле, утверждает защита. Клюшин был арестован в кантоне Валлис (Швейцария) 21 марта 2021 года и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Он подал апелляцию на свой арест, однако суд отклонил ее. Ранее сообщалось, что Клюшина собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы в США. Агентство Bloomberg писало, что Клюшин якобы имел доступ к секретам ГРУ.