Сенатор Перминов: референдум показывает желание РФ прекратить военные действия

29 сентября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Жители ЛДНР ратуют за прекращение военных действий, считает Дмитрий Перминов. Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдумом о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области РФ показывает свое желание прекратить военные действия и решить все мирным путем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Да [референдумом показываем, что России желает закончить боевые действия]. Мы, РФ, и жители этих территорий ратуют за прекращение боевых действий. Никто воевать не хочет. Но Америка и Запад делают все для того, чтобы военные действия продолжились. Они поставляют Украине вооружение, технику, инструкторов, отправляют военных, которые вышли на пенсию», — объяснил Дмитрий Перминов. Сенатор подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации после вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской в состав России, будет зависеть от Запада. «Сложно сказать, какие дальше попытки предпримет Украина. Дело в том, что украинские власти не принимают таких решений. Это уже доподлинно известно. Они делают то, что им скажет Америка и НАТО. А те, если вы вспомните, в свое время сказали, что будут воевать до последнего украинца. Но если сейчас ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область войдут в состав РФ, это будет область России. И нападение на них уже будет означать нападение на территорию нашей страны. А верховный главнокомандующий РФ сказал, что мы будем использовать все возможные методы для защиты наших земель», — добавил Дмитрий Перминов. Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Референдумом о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области РФ показывает свое желание прекратить военные действия и решить все мирным путем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Да [референдумом показываем, что России желает закончить боевые действия]. Мы, РФ, и жители этих территорий ратуют за прекращение боевых действий. Никто воевать не хочет. Но Америка и Запад делают все для того, чтобы военные действия продолжились. Они поставляют Украине вооружение, технику, инструкторов, отправляют военных, которые вышли на пенсию», — объяснил Дмитрий Перминов. Сенатор подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации после вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской в состав России, будет зависеть от Запада. «Сложно сказать, какие дальше попытки предпримет Украина. Дело в том, что украинские власти не принимают таких решений. Это уже доподлинно известно. Они делают то, что им скажет Америка и НАТО. А те, если вы вспомните, в свое время сказали, что будут воевать до последнего украинца. Но если сейчас ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область войдут в состав РФ, это будет область России. И нападение на них уже будет означать нападение на территорию нашей страны. А верховный главнокомандующий РФ сказал, что мы будем использовать все возможные методы для защиты наших земель», — добавил Дмитрий Перминов. Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к РФ проголосовало 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05%.