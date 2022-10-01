Мобилизованных россиян отправили на курсы боевой подготовки

Мобилизованные солдаты в РФ приступили к военной подготовке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане РФ начали проходить боевую подготовку в российских регионах. Об этом пишут «Известия».

По информации газеты, обучение включает в себя как теоретическую часть, так и стрельбище. Изначально, подготовка мобилизованных граждан стартовала в Сибири. Солдатам рассказывают об устройстве мины и других ловушках, также поясняют особенности строения беспилотников. «Кроме того, опытные инструкторы обучают резервистов правилам оказания медицинской помощи», — поясняет газета.

В разных территориях страны, обучение чуть отличается от других регионов. Например, в Амурской области бойцы выходят на полигон для отработки тактики на открытой местности. Кроме того, мобилизованные оттачивают навыки стрельбы из гранатометов и иного стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что первые мобилизованные россияне прибыли в зону спецоперации — на территорию Донецкой народной республики. Там они проходят в настоящий момент курс боевой подготовки.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Также президент РФ поручил генпрокурору быстро реагировать на нарушения при мобилизации, пишет RT. Как поясняет заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, мобилизация проходит по плану, сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная цель — защита мирного населения Донбасса.