«Коммерсант»: какие банки выдают зарплатные карты мобилизованным

Три банка в России будут отвечать за оформление зарплатных карт для мобилизованных. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
«Платежные карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным по частичной мобилизации для участия в спецоперации, выдают три банка — ВТБ, ПСБ и Сбербанк», — сказано в материале. Денежное довольствие может приходить исключительно на карту платежной системы «Мир». В Сбербанке зарплатные карты мобилизованным выдаются по стандартным для граждан России требованиям.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Три банка в России будут отвечать за оформление зарплатных карт для мобилизованных. Об этом сообщает издание «Коммерсант». «Платежные карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным по частичной мобилизации для участия в спецоперации, выдают три банка — ВТБ, ПСБ и Сбербанк», — сказано в материале. Денежное довольствие может приходить исключительно на карту платежной системы «Мир». В Сбербанке зарплатные карты мобилизованным выдаются по стандартным для граждан России требованиям. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Ранее сообщалось о том, что российские регионы готовы платить до 500 тысяч рублей мобилизованным гражданам.