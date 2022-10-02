«Коммерсант»: какие банки выдают зарплатные карты мобилизованным

«Коммерсант»: ВТБ, ПСБ и Сбербанк будут оформлять зарплатные карты мобилизованным

03 октября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

ВТБ, ПСБ и Сбербанк оформляют зарплатные карты мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Три банка в России будут отвечать за оформление зарплатных карт для мобилизованных. Об этом сообщает издание «Коммерсант». «Платежные карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным по частичной мобилизации для участия в спецоперации, выдают три банка — ВТБ, ПСБ и Сбербанк», — сказано в материале. Денежное довольствие может приходить исключительно на карту платежной системы «Мир». В Сбербанке зарплатные карты мобилизованным выдаются по стандартным для граждан России требованиям. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Ранее сообщалось о том, что российские регионы готовы платить до 500 тысяч рублей мобилизованным гражданам.

Три банка в России будут отвечать за оформление зарплатных карт для мобилизованных. Об этом сообщает издание «Коммерсант». «Платежные карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным по частичной мобилизации для участия в спецоперации, выдают три банка — ВТБ, ПСБ и Сбербанк», — сказано в материале. Денежное довольствие может приходить исключительно на карту платежной системы «Мир». В Сбербанке зарплатные карты мобилизованным выдаются по стандартным для граждан России требованиям. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Ранее сообщалось о том, что российские регионы готовы платить до 500 тысяч рублей мобилизованным гражданам.