Срок обжалования призыва по мобилизации собираются ускорить в 10 раз

Минцифры собирается сократить срок обжалования призыва по мобилизации до трех дней

06 октября 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Срок ответа на обжалование призыва может сократиться до трех дней, заявил Максут Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Срок ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации могут сократить с 30 до 3-5 дней. Такую меру обсуждает Минцифры совместно с Минобороны РФ. «Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли, передает РИА «Новости». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также заявил, что Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации в ближайшее время.

Срок ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации могут сократить с 30 до 3-5 дней. Такую меру обсуждает Минцифры совместно с Минобороны РФ. «Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли, передает РИА «Новости». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также заявил, что Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации в ближайшее время.