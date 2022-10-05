05 октября 2022

Срок обжалования призыва по мобилизации собираются ускорить в 10 раз

Минцифры собирается сократить срок обжалования призыва по мобилизации до трех дней
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Срок ответа на обжалование призыва может сократиться до трех дней, заявил Максут Шадаев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Срок ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации могут сократить с 30 до 3-5 дней. Такую меру обсуждает Минцифры совместно с Минобороны РФ.

«Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли, передает РИА «Новости».

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также заявил, что Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации в ближайшее время.

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Срок ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации могут сократить с 30 до 3-5 дней. Такую меру обсуждает Минцифры совместно с Минобороны РФ. «Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли, передает РИА «Новости». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также заявил, что Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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