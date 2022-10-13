Офис Зеленского сообщил об атаках по инфраструктуре в Киевской области

13 октября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

На Украине сообщили, что последствия обстрелов документируются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киевской области зафиксировали атаку беспилотников-камикадзе по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Киевщина. Очередная атака беспилотников-камикадзе на объекты критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Ранее российская армия поразила инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи Украины 10 и 11 октября, сообщает Life . В Киеве назвали эти удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации.

В Киевской области зафиксировали атаку беспилотников-камикадзе по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Киевщина. Очередная атака беспилотников-камикадзе на объекты критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Ранее российская армия поразила инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи Украины 10 и 11 октября, сообщает Life. В Киеве назвали эти удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации.