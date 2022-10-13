Офис Зеленского сообщил об атаках по инфраструктуре в Киевской области

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Донецк во время обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Донецк, последствия, днр, донецк, школа, разрушения, обстрел
На Украине сообщили, что последствия обстрелов документируются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области зафиксировали атаку беспилотников-камикадзе по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Киевщина. Очередная атака беспилотников-камикадзе на объекты критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.

На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Ранее российская армия поразила инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи Украины 10 и 11 октября, сообщает Life. В Киеве назвали эти удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации.

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В Киевской области зафиксировали атаку беспилотников-камикадзе по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Киевщина. Очередная атака беспилотников-камикадзе на объекты критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Ранее российская армия поразила инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи Украины 10 и 11 октября, сообщает Life. В Киеве назвали эти удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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