Офис Зеленского сообщил об атаках по инфраструктуре в Киевской области

В Киевской области зафиксировали атаку беспилотников-камикадзе по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Киевщина. Очередная атака беспилотников-камикадзе на объекты критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.
На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Ранее российская армия поразила инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи Украины 10 и 11 октября, сообщает Life. В Киеве назвали эти удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации.
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В Киевской области зафиксировали атаку беспилотников-камикадзе по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Киевщина. Очередная атака беспилотников-камикадзе на объекты критической инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий обстрелов», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Ранее российская армия поразила инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи Украины 10 и 11 октября, сообщает Life. В Киеве назвали эти удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации.