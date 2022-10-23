Страны G7 потребовали вернуть Запорожскую АЭС Украине

23 октября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Представители G7 потребовали удалить с ЗАЭС весь русский персонал Фото: официальный сайт канцлера Германии, KuglerBundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы государств G7 требуют вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Германии. «Мы настоятельно призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине», — говорится в заявлении. Также представители стран-членов «Большой семерки» потребовали удалить весь российский персонал с территории предприятия. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, предает «Газета Кемерова». После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.

Главы государств G7 требуют вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Германии. «Мы настоятельно призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине», — говорится в заявлении. Также представители стран-членов «Большой семерки» потребовали удалить весь российский персонал с территории предприятия. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, предает «Газета Кемерова». После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.