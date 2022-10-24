Путин распорядился ввести в Петербурге меры повышенной безопасности 24 октября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 + Для жителей Петербурга не вводится дополнительных ограничений, заявил губернатор города Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в Санкт-Петербурге взяты под контроль объекты транспорта, энергетики и связи. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. «Мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал Беглов в эфире «Радио России». По его словам, под контроль взяты — транспорт, энергетика и связь. Глава города отметил, что для жителей не вводится дополнительных ограничений. Ранее Беглов сообщал, что новогодние мероприятия в Петербурге необходимо отменить. Однако позже власти города заявили, что передумали. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в Санкт-Петербурге взяты под контроль объекты транспорта, энергетики и связи. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. «Мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал Беглов в эфире «Радио России». По его словам, под контроль взяты — транспорт, энергетика и связь. Глава города отметил, что для жителей не вводится дополнительных ограничений. Ранее Беглов сообщал, что новогодние мероприятия в Петербурге необходимо отменить. Однако позже власти города заявили, что передумали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям