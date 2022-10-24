24 октября 2022

Путин распорядился ввести в Петербурге меры повышенной безопасности

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Госсовет в Кремле. Москва, беглов александр
Для жителей Петербурга не вводится дополнительных ограничений, заявил губернатор города Беглов Фото:

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в Санкт-Петербурге взяты под контроль объекты транспорта, энергетики и связи. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал Беглов в эфире «Радио России». По его словам, под контроль взяты — транспорт, энергетика и связь. Глава города отметил, что для жителей не вводится дополнительных ограничений.

Ранее Беглов сообщал, что новогодние мероприятия в Петербурге необходимо отменить. Однако позже власти города заявили, что передумали.

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В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в Санкт-Петербурге взяты под контроль объекты транспорта, энергетики и связи. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. «Мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов», — сказал Беглов в эфире «Радио России». По его словам, под контроль взяты — транспорт, энергетика и связь. Глава города отметил, что для жителей не вводится дополнительных ограничений. Ранее Беглов сообщал, что новогодние мероприятия в Петербурге необходимо отменить. Однако позже власти города заявили, что передумали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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