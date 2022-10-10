Власти Петербурга передумали отменять новогодние гуляния

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не отменять новогодние мероприятия. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания города Михаил Барышников.
«Мы еще не увидели, как в бюджете это поменяется, но губернатор такое решение принял. Я думаю, депутаты его поддержат. Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная», — сообщил Барышников изданию ТАСС. Также он добавил, что останутся гирлянды и новогоднее освещение города, при этом будут отменены праздничные гуляния, по заявлению политика, это было сделано ради безопасности горожан.
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Власти Санкт-Петербурга приняли решение не отменять новогодние мероприятия. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания города Михаил Барышников. «Мы еще не увидели, как в бюджете это поменяется, но губернатор такое решение принял. Я думаю, депутаты его поддержат. Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная», — сообщил Барышников изданию ТАСС. Также он добавил, что останутся гирлянды и новогоднее освещение города, при этом будут отменены праздничные гуляния, по заявлению политика, это было сделано ради безопасности горожан. Ранее новогодние мероприятия в Санкт-Петербурге было решено отменить. Как заявил губернатор города Александр Беглов, средства, сэкономленные на праздничных мероприятиях, пойдут для оказания помощи мобилизованным.