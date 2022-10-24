Военный историк раскрыл, где Украина создает «грязную бомбу» Военный историк Кнутов: «грязная бомба» создается на базе уранодобывающего предприятия в Днепропетровске 25 октября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 + На Украине есть специалисты, способные создать «грязную бомбу», заявил Юрий Кнутов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские специалисты по ядерной физике, вероятно, создают «грязную бомбу» на базе предприятия в районе Днепропетровска, связанного с добычей урана. Такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов. В районе Днепропетровска существует уранодобывающее предприятие, заявил Юрий Кнутов. «Есть информация, что на его базе создается грязная атомная бомба. Причем, информация идет из разных стран по каналам разведки», — рассказал эксперт «Пятому каналу». По его словам, Украине по силам создать «грязную бомбу» или ядерный боеприпас малой мощности. Он уточнил, что в стране есть соответствующие специалисты на факультетах ядерной физики Харьковского и Киевского университетов. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. В связи с этим Минобороны РФ привело в готовность свои силы и средства. Украинские специалисты по ядерной физике, вероятно, создают «грязную бомбу» на базе предприятия в районе Днепропетровска, связанного с добычей урана. Такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов. В районе Днепропетровска существует уранодобывающее предприятие, заявил Юрий Кнутов. «Есть информация, что на его базе создается грязная атомная бомба. Причем, информация идет из разных стран по каналам разведки», — рассказал эксперт «Пятому каналу». По его словам, Украине по силам создать «грязную бомбу» или ядерный боеприпас малой мощности. Он уточнил, что в стране есть соответствующие специалисты на факультетах ядерной физики Харьковского и Киевского университетов. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. В связи с этим Минобороны РФ привело в готовность свои силы и средства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям