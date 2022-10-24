24 октября 2022

Военный историк раскрыл, где Украина создает «грязную бомбу»

Военный историк Кнутов: «грязная бомба» создается на базе уранодобывающего предприятия в Днепропетровске
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине есть специалисты, способные создать «грязную бомбу», заявил Юрий Кнутов Фото:
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Украинские специалисты по ядерной физике, вероятно, создают «грязную бомбу» на базе предприятия в районе Днепропетровска, связанного с добычей урана. Такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов.

В районе Днепропетровска существует уранодобывающее предприятие, заявил Юрий Кнутов. «Есть информация, что на его базе создается грязная атомная бомба. Причем, информация идет из разных стран по каналам разведки», — рассказал эксперт «Пятому каналу».

По его словам, Украине по силам создать «грязную бомбу» или ядерный боеприпас малой мощности. Он уточнил, что в стране есть соответствующие специалисты на факультетах ядерной физики Харьковского и Киевского университетов.

Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. В связи с этим Минобороны РФ привело в готовность свои силы и средства.

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Украинские специалисты по ядерной физике, вероятно, создают «грязную бомбу» на базе предприятия в районе Днепропетровска, связанного с добычей урана. Такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов. В районе Днепропетровска существует уранодобывающее предприятие, заявил Юрий Кнутов. «Есть информация, что на его базе создается грязная атомная бомба. Причем, информация идет из разных стран по каналам разведки», — рассказал эксперт «Пятому каналу». По его словам, Украине по силам создать «грязную бомбу» или ядерный боеприпас малой мощности. Он уточнил, что в стране есть соответствующие специалисты на факультетах ядерной физики Харьковского и Киевского университетов. Ранее сообщалось о возможной провокации со стороны Киева с применением «грязной бомбы» против мирного населения. В планах было обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. В связи с этим Минобороны РФ привело в готовность свои силы и средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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