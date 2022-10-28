Президент Латвии отказался от звонка Путину

Президент Латвии заявил о неэффективности переговоров с Путиным, отметив важность НАТО для своей страны

29 октября 2022 в 08:25 Размер текста - 17 +

Президент Латвии не видит перспектив в переговорах с Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о неэффективности переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, а также подчеркнул важность сил НАТО для безопасности всех государств альянса. Об этом пишет Foreign Policy. «Удержать Путина от дальнейшей агрессии невозможно, объясняя ему по телефону, что он делает плохо, и призывая вернуться», — передает слова Левитса Foreign Policy. Он подчеркнул, что стратегией Латвии остается сдерживание посредством надежной обороны, которая работает только в том случае, если границы страны находятся в безопасности, а НАТО работает как система коллективной защиты для всех государств-членов альянса. «Необходимо гарантировать безопасность на всем протяжении границы НАТО с Россией», — убежден президент Латвии. Страны Балтии оказывают активную помощь и поддержку Украине в ходе конфликта. Так, ранее Латвия заблокировала 80% бесплатных удобрений из России в бедные страны, передает телеканал 360. Эстония признала Россию «страной-спонсором терроризма». А Литва призывала НАТО немедленно включить Украину в альянс, передает RT.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о неэффективности переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, а также подчеркнул важность сил НАТО для безопасности всех государств альянса. Об этом пишет Foreign Policy. «Удержать Путина от дальнейшей агрессии невозможно, объясняя ему по телефону, что он делает плохо, и призывая вернуться», — передает слова Левитса Foreign Policy. Он подчеркнул, что стратегией Латвии остается сдерживание посредством надежной обороны, которая работает только в том случае, если границы страны находятся в безопасности, а НАТО работает как система коллективной защиты для всех государств-членов альянса. «Необходимо гарантировать безопасность на всем протяжении границы НАТО с Россией», — убежден президент Латвии. Страны Балтии оказывают активную помощь и поддержку Украине в ходе конфликта. Так, ранее Латвия заблокировала 80% бесплатных удобрений из России в бедные страны, передает телеканал 360. Эстония признала Россию «страной-спонсором терроризма». А Литва призывала НАТО немедленно включить Украину в альянс, передает RT.