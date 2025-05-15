Мединский подтвердил, что находится в Стамбуле

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Делегация от российской стороны прибыла в Стамбул на переговоры. Об этом сообщил глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Прибыли в Стамбул по поручению Президента [России Владимира Путина]. Как было обещано — 15 мая», — написал Мединский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все члены делегации настроены на серьезную работу.
Ранее Владимир Мединский был назначен Путиным главой делегации. Кто еще прилетел в Турцию — в материале URA.RU.
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