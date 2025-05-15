Мединский подтвердил, что находится в Стамбуле

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Делегация от российской стороны прибыла в Стамбул на переговоры. Об этом сообщил глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Прибыли в Стамбул по поручению Президента [России Владимира Путина]. Как было обещано — 15 мая», — написал Мединский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все члены делегации настроены на серьезную работу.

Ранее Владимир Мединский был назначен Путиным главой делегации. Кто еще прилетел в Турцию — в материале URA.RU

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Делегация от российской стороны прибыла в Стамбул на переговоры. Об этом сообщил глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский. «Прибыли в Стамбул по поручению Президента [России Владимира Путина]. Как было обещано — 15 мая», — написал Мединский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что все члены делегации настроены на серьезную работу. Ранее Владимир Мединский был назначен Путиным главой делегации. Кто еще прилетел в Турцию — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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