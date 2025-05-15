Рогов вспомнил анекдот про «шашечки», говоря о планах Зеленского в Стамбуле

Рогов: Зеленский не готов к переговорам с Россией
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Зеленский продолжает делать громкие заявления и провокации, обвиняя Россию
Зеленский продолжает делать громкие заявления и провокации, обвиняя Россию Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствует о реальной готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Российский политик сравнил ситуацию с анекдотом про «шашечки», когда человек не может определиться, что для него важнее — процесс или результат.

«Поведение Зеленского напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский продолжает делать громкие заявления и провокации, обвиняя Россию, и не демонстрирует стремления к конструктивному диалогу.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами решил посетить Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствует о реальной готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Российский политик сравнил ситуацию с анекдотом про «шашечки», когда человек не может определиться, что для него важнее — процесс или результат. «Поведение Зеленского напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский продолжает делать громкие заявления и провокации, обвиняя Россию, и не демонстрирует стремления к конструктивному диалогу. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами решил посетить Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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