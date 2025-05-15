Рогов вспомнил анекдот про «шашечки», говоря о планах Зеленского в Стамбуле

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствует о реальной готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Российский политик сравнил ситуацию с анекдотом про «шашечки», когда человек не может определиться, что для него важнее — процесс или результат.
«Поведение Зеленского напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский продолжает делать громкие заявления и провокации, обвиняя Россию, и не демонстрирует стремления к конструктивному диалогу.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами решил посетить Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.