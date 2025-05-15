Лавров назвал Зеленского жалким человеком после его выпада в сторону Путина

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Лавров заявил, что «старшие товарищи» Зеленского поставили его на место, заставив согласиться на переговоры с РФ
Лавров заявил, что «старшие товарищи» Зеленского поставили его на место, заставив согласиться на переговоры с РФ Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу Украины Владимира Зеленского «жалким человеком» за его требование о личном присутствии президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Об этом Лавров заявил во время заседания Дипломатического клуба.

«Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, ну всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит, потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры», — отметил Лавров на заседании. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ. 

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что требования Зеленского о личной встрече с Путиным в Стамбуле направлены на срыв переговоров. По его словам, Киев также распространяет информацию о якобы нежелании Москвы к урегулированию конфликта. Он отметил, что для начала переговоров необходимы согласованные группы, поэтому встреча лидеров пока невозможна.

Военный эксперт Анатоль Ливен, в свою очередь, заявил, что Зеленский пригласил Путина на переговоры в Стамбул для получения поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Он также напомнил, что Киев три месяца назад отказывался обсуждать переговоры, требуя вывода российских войск.

Сегодня в Стамбуле пройдет встреча делегаций России и Украины. Российский лидер Владимир Путин назначил своего помощника Владимира Мединского главой делегации. По предварительным данным, переговоры должны были состоять в 10:00 по мск, однако позже они были перенесены на послеобеденное время. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с РФ, но при условии начала режима 30-дневного прекращения огня. Он также выразил желание лично встретиться с Владимиром Путиным при том, что в 2022 году он сам себе запретил проводить с ним переговоры. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства не примет участие во встрече в Стамбуле. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу Украины Владимира Зеленского «жалким человеком» за его требование о личном присутствии президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Об этом Лавров заявил во время заседания Дипломатического клуба. «Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, ну всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит, потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры», — отметил Лавров на заседании. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ.  Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что требования Зеленского о личной встрече с Путиным в Стамбуле направлены на срыв переговоров. По его словам, Киев также распространяет информацию о якобы нежелании Москвы к урегулированию конфликта. Он отметил, что для начала переговоров необходимы согласованные группы, поэтому встреча лидеров пока невозможна. Военный эксперт Анатоль Ливен, в свою очередь, заявил, что Зеленский пригласил Путина на переговоры в Стамбул для получения поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Он также напомнил, что Киев три месяца назад отказывался обсуждать переговоры, требуя вывода российских войск. Сегодня в Стамбуле пройдет встреча делегаций России и Украины. Российский лидер Владимир Путин назначил своего помощника Владимира Мединского главой делегации. По предварительным данным, переговоры должны были состоять в 10:00 по мск, однако позже они были перенесены на послеобеденное время.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с РФ, но при условии начала режима 30-дневного прекращения огня. Он также выразил желание лично встретиться с Владимиром Путиным при том, что в 2022 году он сам себе запретил проводить с ним переговоры. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства не примет участие во встрече в Стамбуле. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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