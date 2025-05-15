Европейские власти не стремятся к установлению мира на Украине и продолжают обсуждать необходимость дальнейшей «мобилизации» Европы против России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии стамбульских переговоров Киева и Москвы.
«Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, и особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что раз Соединенные Штаты отходят от активной поддержки, это, кстати, будет проецироваться и на НАТО, то Европе надо думать о себе», — заявил Лавров на заседании Дипломатического клуба. Прямая трансляция выступления велась на rutube-канале МИД РФ.
По информации Сергея Лаврова, несмотря на происходящие изменения, в Европе продолжают обсуждать продолжение «мобилизации» против России». Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что европейские усилия по ослаблению и дестабилизации РФ не привели к ожидаемым результатам. Однако в Европе и, в целом, на Западе продолжают избегать признания своего неуспеха, пишет «Национальная служба новостей».
Также президент России Владимир Путин, комментируя угрозы со стороны европейских государств, отметил, что попытки навредить РФ зачастую оборачиваются для них самих негативными последствиями. В своем заявлении Путин сослался на народную пословицу: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь».
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