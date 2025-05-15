Рябков раскрыл, состоится ли прямой контакт Путина и Трампа 16 мая

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новость из сюжетаВ Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
Для организации прямого разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США потребуется целый ряд предпосылок. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом дипломат уточнил, что произойти эта встреча может независимо от изменений по украинскому кризису. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что встреча в Стамбуле между Путиным и Трампом не состоится.
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