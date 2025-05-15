Россиянам не покажут фильмы с пропагандой чайлдфри

Министерство культуры РФ с 1 сентября 2025 года не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, содержащим пропаганду отказа от рождения детей. Соответствующий приказ опубликован 15 мая на официальном портале правовых актов.
«Подпункт „в “ пункта 19 и подпункт „б“ пункта 46 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, <…> дополнить словами „отказ от деторождения“», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. В приказе уточняется, что он вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2030 года.
В настоящее время прокатные удостоверения не выдаются фильмам, которые пропагандируют порнографию, насилие, жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола. Новое ограничение расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатных удостоверений, включив в него пропаганду чайлдфри — отказа от рождения детей.
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