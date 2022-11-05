Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена на посту президента США

Пользователи Daily Mail выразили надежду на смену президента США
Читатели Daily Mail из США, Великобритании и Австралии и Индии обрушились с критикой на действующего президента США Джо Байдена. Некоторые отдали свое предпочтение его предшественнику на этом посту — Дональду Трампу. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией газеты.
Пользователь с никнеймом Pomp69 был немногословен
Eddiezlv также был лаконичен
JD убежден в неуспешности политики Демократической партии США
CygneNoir уверен в победе Трампа на президентских выборах
Mohmad намекает на смену президента США
Некоторые пользователи считают Байдена некомпетентным для роли президента США
Hundoman считает, что политика Трампа будет лучше, благодаря его опыту на президентском посту
Пользователь Subnar считает, что вместе с Байденом с главенствующего поста должна уйти и спикер палаты представителей США Нэнси Пэлоси
Hash Tripper с юмором относится к возможному предстоящему уходу Байдена с должности президента США
Daisy Dukes1000 объяснил свое непринятие Байдена в качестве президента США
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ранее экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты США. О своем желании переизбраться на пост президента также заявлял и Байден, передает Vse42.
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