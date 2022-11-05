Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена на посту президента США

Пользователи Daily Mail выразили надежду на смену президента США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Читатели Daily Mail из США, Великобритании и Австралии и Индии обрушились с критикой на действующего президента США Джо Байдена. Некоторые отдали свое предпочтение его предшественнику на этом посту — Дональду Трампу. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией газеты.

Пользователь с никнеймом Pomp69 был немногословен Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Eddiezlv также был лаконичен Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

JD убежден в неуспешности политики Демократической партии США Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

CygneNoir уверен в победе Трампа на президентских выборах Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Mohmad намекает на смену президента США Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Некоторые пользователи считают Байдена некомпетентным для роли президента США Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Hundoman считает, что политика Трампа будет лучше, благодаря его опыту на президентском посту Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Пользователь Subnar считает, что вместе с Байденом с главенствующего поста должна уйти и спикер палаты представителей США Нэнси Пэлоси Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Hash Tripper с юмором относится к возможному предстоящему уходу Байдена с должности президента США Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Daisy Dukes1000 объяснил свое непринятие Байдена в качестве президента США Скриншот комментария под публикацией Daily Mail

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ранее экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты США. О своем желании переизбраться на пост президента также заявлял и Байден, передает Vse42.