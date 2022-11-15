В московских аэропортах введен максимальный уровень угрозы теракта

16 ноября 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Из-за нововведений в аэропортах увеличится время досмотра при посадке и высадке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово с 10 ноября введен максимальный уровень террористической угрозы. Данную информацию сообщают «Известия» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании. «Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе, полученном от Ространснадзора. Данное распоряжение говорит о том, что авиаперевозчики должны принять дополнительные меры безопасности. Отмечается, что данная мера введена в аэропортах Москвы впервые. Она свидетельствует о наличии прямых угроз осуществления терактов. Пассажиры должны быть готовы к увеличению времени на досмотр и планировать поездку заблаговременно. Ранее сообщалось, что Росавиация обязала российские авиакомпании и аэропорты ежедневно отчитываться о безопасности. Такие меры были приняты из-за введения режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах.

В столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово с 10 ноября введен максимальный уровень террористической угрозы. Данную информацию сообщают «Известия» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании. «Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе, полученном от Ространснадзора. Данное распоряжение говорит о том, что авиаперевозчики должны принять дополнительные меры безопасности. Отмечается, что данная мера введена в аэропортах Москвы впервые. Она свидетельствует о наличии прямых угроз осуществления терактов. Пассажиры должны быть готовы к увеличению времени на досмотр и планировать поездку заблаговременно. Ранее сообщалось, что Росавиация обязала российские авиакомпании и аэропорты ежедневно отчитываться о безопасности. Такие меры были приняты из-за введения режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах.