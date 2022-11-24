Кремль: РФ и Турция усилят защиту нефтепровода «Южный поток»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил URA.RU, что Россия и Турция рассматривают меры повышения защиты нефтепровода «Южный поток»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Турция рассматривают меры усиления безопасности нефтепровода «Южный поток». Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста агентства о предотвращении теракта украинских спецслужб на трубопроводе.
«[Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган] рассматривают [такие меры]. Потребность такая есть, так как существует потенциальная угроза», — заявил Песков.
ФСБ сообщила 24 ноября, что предотвращен теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток». Его должны были осуществить граждане России.