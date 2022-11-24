Кремль: РФ и Турция усилят защиту нефтепровода «Южный поток»

Кремль: Россия и Турция усилят защиту нефтепровода «Южный поток»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил URA.RU, что Россия и Турция рассматривают меры повышения защиты нефтепровода «Южный поток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Турция рассматривают меры усиления безопасности нефтепровода «Южный поток». Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста агентства о предотвращении теракта украинских спецслужб на трубопроводе.

«[Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган] рассматривают [такие меры]. Потребность такая есть, так как существует потенциальная угроза», — заявил Песков.

ФСБ сообщила 24 ноября, что предотвращен теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток». Его должны были осуществить граждане России.

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Россия и Турция рассматривают меры усиления безопасности нефтепровода «Южный поток». Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста агентства о предотвращении теракта украинских спецслужб на трубопроводе. «[Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган] рассматривают [такие меры]. Потребность такая есть, так как существует потенциальная угроза», — заявил Песков. ФСБ сообщила 24 ноября, что предотвращен теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток». Его должны были осуществить граждане России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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