Представитель Эрдогана пообещал провести спецоперацию Турции в Сирии

29 ноября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Спецоперация Сирии может быть проведена в любой момент, заявил Ибрагим Калын Фото: Евгений Ганеев Турция проведет наземную операцию на территории Сирии, когда это будет необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. «Спецоперация может быть проведена в любой момент, сегодня, завтра, через неделю. К ней все готово. Она начнется в нужный момент», — приводит A Haber слова Калына. Турция начала собственную спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии 20 ноября. Основная цель операции заключается в борьбе с террористами. На это министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в кратчайшие сроки проведет наземную операцию в Сирии.

Турция проведет наземную операцию на территории Сирии, когда это будет необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. «Спецоперация может быть проведена в любой момент, сегодня, завтра, через неделю. К ней все готово. Она начнется в нужный момент», — приводит A Haber слова Калына. Турция начала собственную спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии 20 ноября. Основная цель операции заключается в борьбе с террористами. На это министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в кратчайшие сроки проведет наземную операцию в Сирии.