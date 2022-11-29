Представитель Эрдогана пообещал провести спецоперацию Турции в Сирии

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Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Спецоперация Сирии может быть проведена в любой момент, заявил Ибрагим Калын Фото:

Турция проведет наземную операцию на территории Сирии, когда это будет необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Спецоперация может быть проведена в любой момент, сегодня, завтра, через неделю. К ней все готово. Она начнется в нужный момент», — приводит A Haber слова Калына.

Турция начала собственную спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии 20 ноября. Основная цель операции заключается в борьбе с террористами. На это министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в кратчайшие сроки проведет наземную операцию в Сирии.

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Турция проведет наземную операцию на территории Сирии, когда это будет необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. «Спецоперация может быть проведена в любой момент, сегодня, завтра, через неделю. К ней все готово. Она начнется в нужный момент», — приводит A Haber слова Калына. Турция начала собственную спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии 20 ноября. Основная цель операции заключается в борьбе с террористами. На это министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в кратчайшие сроки проведет наземную операцию в Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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