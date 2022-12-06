В МИД поговоркой ответили на введение потолка цен на нефть

США, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят», — сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы. Он также отметил, что после такой меры фрагментация мирового рынка станет реальностью. По его словам, ведомства России уже готовятся к этим ограничениям, передает РИА Новости.
После начала спецоперации страны Запада ввели против РФ множество санкций. Среди запретов была фиксированная цена на российские энергоресурсы. Цена на нефть из РФ с 5 декабря стоит 60 долларов за баррель.
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США, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят», — сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы. Он также отметил, что после такой меры фрагментация мирового рынка станет реальностью. По его словам, ведомства России уже готовятся к этим ограничениям, передает РИА Новости. После начала спецоперации страны Запада ввели против РФ множество санкций. Среди запретов была фиксированная цена на российские энергоресурсы. Цена на нефть из РФ с 5 декабря стоит 60 долларов за баррель.