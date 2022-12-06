В МИД поговоркой ответили на введение потолка цен на нефть

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Российские ведомства уже готовы к введению потолка цен на нефть, заявил Рябков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят», — сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы. Он также отметил, что после такой меры фрагментация мирового рынка станет реальностью. По его словам, ведомства России уже готовятся к этим ограничениям, передает РИА Новости.

После начала спецоперации страны Запада ввели против РФ множество санкций. Среди запретов была фиксированная цена на российские энергоресурсы. Цена на нефть из РФ с 5 декабря стоит 60 долларов за баррель.

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США, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят», — сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы. Он также отметил, что после такой меры фрагментация мирового рынка станет реальностью. По его словам, ведомства России уже готовятся к этим ограничениям, передает РИА Новости. После начала спецоперации страны Запада ввели против РФ множество санкций. Среди запретов была фиксированная цена на российские энергоресурсы. Цена на нефть из РФ с 5 декабря стоит 60 долларов за баррель.
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