Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что парламент страны принял решение о выходе Венгрии из состава Международного уголовного суда (МУС. Он заявил, что МУС стал политизированным институтом, который лишился авторитета.
«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — написал Сийярто в социальных сетях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении страны выйти из Международного уголовного суда (МУС) в начале апреля. Данное заявление было сделано на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС в ноябре выдал ордер на арест. Причиной расследования стали обвинения в предполагаемых военных преступлениях, совершенных в секторе Газа. Орбан подчеркнул, что решение суда по делу Израиля свидетельствует о потере МУС своей объективности и отходе от принципов верховенства права.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.