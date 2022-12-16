Главкома ВСУ уличили в попытке выслужиться перед Суровикиным

Историк Крушельницкий: главком ВСУ готовится к поражению Украины перед Россией

16 декабря 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Восхваляя Сергея Суровикина Залужный подстилает себе соломку на случай поражения, заявил Александр Крушельницкий Фото: Алексей Ерешко/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком армией Украины Валерий Залужный сообщил о своем восхищении генералом Сергеем Суровикиным только для того, чтобы подстелить себе соломку на случай поражения украинской армии. Такое мнение выразил кандидат исторических наук Александр Крушельницкий. «Я думаю, что Залужный на всякий случай подстилает себе соломки, восхваляя Суровикина», — цитирует Крушельницкого Пятый канал. Историк отметил, что главком ВСУ возвеличивает Суровикина для того, чтобы в дальнейшем назвать свое поражение закономерным и не стыдным. Ранее Валерий Залужный заявил, что один лишь вид командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина вызывает у него страх . Также главнокомандующий ВСУ признал, что мобилизация в России повлияла на срыв планов украинского командования по взятию Кременной в ЛНР, передает «Национальная служба новостей». Военный эксперт Владислав Шурыгин призвал обратить внимание на снижение уверенности в риторике Залужного по поводу будущих операций, сообщает Nation News.

Главком армией Украины Валерий Залужный сообщил о своем восхищении генералом Сергеем Суровикиным только для того, чтобы подстелить себе соломку на случай поражения украинской армии. Такое мнение выразил кандидат исторических наук Александр Крушельницкий. «Я думаю, что Залужный на всякий случай подстилает себе соломки, восхваляя Суровикина», — цитирует Крушельницкого Пятый канал. Историк отметил, что главком ВСУ возвеличивает Суровикина для того, чтобы в дальнейшем назвать свое поражение закономерным и не стыдным. Ранее Валерий Залужный заявил, что один лишь вид командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина вызывает у него страх. Также главнокомандующий ВСУ признал, что мобилизация в России повлияла на срыв планов украинского командования по взятию Кременной в ЛНР, передает «Национальная служба новостей». Военный эксперт Владислав Шурыгин призвал обратить внимание на снижение уверенности в риторике Залужного по поводу будущих операций, сообщает Nation News.