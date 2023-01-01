Великобритания открыла фонд ядерного топлива, чтобы не зависеть от энергоресурсов РФ

02 января 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Великобритания пытается избавиться от зависимости от российского урана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Фонд Великобритании в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, который был направлен на увеличение внутреннего производства ядерного топлива и сокращение зависимости от поставок российского урана, теперь открыт для применения. Об этом заявил Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт. «Великобритания заявила, что ее фонд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, теперь открыт для заявок», — заявил Стюарт, слова которого приводит агентство Reuters . По словам министра, рекордно высокие цены на газ, вызванные конфликтом на Украине, высветили потребность правительства Великобритании в собственной атомной энергетике. Ранее стало известно, что Великобритания прекратила импорт газа из России. Соответствующие постановления вступили в силу с начала 2023 года.

Фонд Великобритании в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, который был направлен на увеличение внутреннего производства ядерного топлива и сокращение зависимости от поставок российского урана, теперь открыт для применения. Об этом заявил Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт. «Великобритания заявила, что ее фонд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, теперь открыт для заявок», — заявил Стюарт, слова которого приводит агентство Reuters. По словам министра, рекордно высокие цены на газ, вызванные конфликтом на Украине, высветили потребность правительства Великобритании в собственной атомной энергетике. Ранее стало известно, что Великобритания прекратила импорт газа из России. Соответствующие постановления вступили в силу с начала 2023 года.