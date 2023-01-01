01 января 2023

Великобритания открыла фонд ядерного топлива, чтобы не зависеть от энергоресурсов РФ

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Великобритания пытается избавиться от зависимости от российского урана Фото:
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Фонд Великобритании в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, который был направлен на увеличение внутреннего производства ядерного топлива и сокращение зависимости от поставок российского урана, теперь открыт для применения. Об этом заявил Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт.

«Великобритания заявила, что ее фонд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, теперь открыт для заявок», — заявил Стюарт, слова которого приводит агентство Reuters. По словам министра, рекордно высокие цены на газ, вызванные конфликтом на Украине, высветили потребность правительства Великобритании в собственной атомной энергетике.

Ранее стало известно, что Великобритания прекратила импорт газа из России. Соответствующие постановления вступили в силу с начала 2023 года.

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Фонд Великобритании в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, который был направлен на увеличение внутреннего производства ядерного топлива и сокращение зависимости от поставок российского урана, теперь открыт для применения. Об этом заявил Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт. «Великобритания заявила, что ее фонд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, теперь открыт для заявок», — заявил Стюарт, слова которого приводит агентство Reuters. По словам министра, рекордно высокие цены на газ, вызванные конфликтом на Украине, высветили потребность правительства Великобритании в собственной атомной энергетике. Ранее стало известно, что Великобритания прекратила импорт газа из России. Соответствующие постановления вступили в силу с начала 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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