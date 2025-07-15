Лавров вступил в спор с США по поводу переговоров в Стамбуле

Вашингтон не может заявлять об отсутствии прогресса в российско-украинских переговорах в Стамбуле, данный формат не исчерпан. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет „исчерпанности формата“. Он не исчерпан», — подчеркнул Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова передает РИА Новости. Также Лавров, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что нельзя утверждать об отсутствии прогресса на переговорах в Стамбуле.
Ранее, 14 июля, Трамп сообщил, что «очень недоволен» Россией в вопросе урегулирования конфликта на Украине и об отсутствии продвижения по переговорам. Замглавы украинского МИД Сергей Кислица отметил, что переговоры в Стамбуле якобы полностью исчерпали себя.
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