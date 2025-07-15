В Европе зафиксирована вспышка заболеваний корью

Количество заболевших корью в в Европе и Центральной Азии достигло самого высокого уровня за последние 25 лет. В период с 2023 по 2024 год заболеваемость увеличилась более чем вдвое. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
«Число случаев заболевания корью в Европе и Центральной Азии достигло самого высокого уровня за последние четверть века, увеличившись более чем вдвое в период с 2023 по 2024 год», — пишет Financial Times. Эксперты связывают всплеск заболеваемости с недостаточным уровнем вакцинации населения. В 2024 году доля детей, полностью привитых от кори, эпидемического паротита, краснухи и гепатита В, составила 91%. Для эффективного формирования коллективного иммунитета к кори необходим охват не менее 95%, отмечают в ВОЗ.
Показатели вакцинации не смогли восстановиться до допандемического уровня, что создало условия для распространения инфекции. Вирус кори распространился на 53 страны Европы и Центральной Азии. По данным за 2024 год, число зарегистрированных случаев заболевания превысило 148 тысяч. Наиболее сложная ситуация наблюдается в странах с наименьшим охватом вакцинацией, где фиксируются локальные вспышки и тяжелые последствия заболевания.
Снижение уровня вакцинации уже привело к трагическим последствиям. Как сообщает издание The Times, в июле 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) умер ребенок, заразившийся корью на фоне эпидемии. Информации о том, был ли ребенок вакцинирован, пока нет.
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