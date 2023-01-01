Великобритания прекратила импорт газа из России

С 1 января Великобритания больше не закупает сжиженный газ из России, сообщило МИД страны
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания прекратила импорт сжиженного газа из России 1 января. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.
«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства. Оно было опубликовано в
В прошлом году страна импортировала 4% от общего объема потребления сжиженного газа. После начала спецоперации России на Украине Соединенное королевство уменьшило количество поставок.
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