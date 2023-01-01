Великобритания прекратила импорт газа из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод комплекса сжиженного природного газа
С 1 января Великобритания больше не закупает сжиженный газ из России, сообщило МИД страны Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания прекратила импорт сжиженного газа из России 1 января. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства. Оно было опубликовано в Twitter.

В прошлом году страна импортировала 4% от общего объема потребления сжиженного газа. После начала спецоперации России на Украине Соединенное королевство уменьшило количество поставок.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Великобритания прекратила импорт сжиженного газа из России 1 января. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства. «Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства. Оно было опубликовано в Twitter. В прошлом году страна импортировала 4% от общего объема потребления сжиженного газа. После начала спецоперации России на Украине Соединенное королевство уменьшило количество поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...