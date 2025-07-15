В России вводят универсальный QR-код и цифровой рубль

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает масштабное внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. С 1 сентября 2026 года все банки страны обязаны предоставить клиентам возможность использовать универсальный платежный QR-код, а также проводить операции с цифровым рублем.
Согласно документу, универсальный платежный код (QR-код) будет использоваться для безналичной оплаты товаров, работ и услуг. Оператором услуг по предоставлению такого кода назначена Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Банку России. Предоставление услуги будет бесплатным для пользователей. Крупнейшие банки и продавцы, а также владельцы агрегаторов с годовой выручкой свыше 120 млн рублей будут обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 2027 года эта обязанность распространяется на банки с универсальной лицензией и их клиентов с выручкой от 30 млн рублей, а с 2028 года — на все остальные банки и продавцов.
Для продавцов с выручкой менее пяти млн рублей в год обязанность принимать цифровой рубль не вводится. Как отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, использование цифрового рубля останется добровольным. Традиционные способы оплаты — карты и наличные — сохранятся и будут доступны наравне с цифровой валютой.
Банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году. С августа 2023 года в России действуют основные положения закона о цифровом рубле, а также проводится эксперимент по его использованию. Изначально планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем гражданам уже с июля 2025 года, однако сроки внедрения были скорректированы.
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