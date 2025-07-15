Мишустин сообщил о планах инвестировать сотни миллиардов в производство самолетов

В течение последующих 6 лет в развитие гражданской авиаотрасли будет вложено 765 млрд рублей. Под эти цели был разработан федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе стратегической сессии по вопросам развития авиационной промышленности.
«Он (федеральный проект „Производство самолетов и вертолетов“ — прим. URA.RU) вошел в состав нацпроекта технологического лидерства „Промышленное обеспечение транспортной мобильности“. В течение 6 лет на его реализацию планируется выделить 765 млрд рублей», — сказал Мишустин. Его слова опубликованы в telegram-канале Правительства России.
В первую очередь финансирование будет направлено на разработку воздушных судов, современных двигателей, радиоэлектронных систем и высокотехнологичного оборудования, способных конкурировать на мировом рынке. Кроме того, премьер-министр РФ рассказал о предварительных успехах в конструкторских проектах российских самолетов.
«Успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе летных испытаний МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолеты для местного сообщения — „Байкал“ и российско-белорусский „Освей“», — сообщил Мишустин.
Ранее премьер-министр России сообщал, что уже в 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые полностью импортозамещенные самолеты, оснащенные отечественными системами, оборудованием и двигателями. По его словам, такие модели, как МС-21, «Суперджет» и Ил-114, находятся на завершающей стадии сертификации, а также продолжается работа над самолетом «Байкал» для местных авиалиний.
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