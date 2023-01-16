Подоляк раскрыл планы Зеленского на Россию

Глава офиса Зеленского Подоляк: вторжение в РФ не входит в планы украинского президента

16 января 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не планирует вторгаться в РФ, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вторжение украинских войск на территорию России не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Нам бессмысленно въезжать в Российскую Федерацию, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения», — заявил Михаил Подоляк изданию Republic . Политик также уточнил, что у украинской стороны просто не будет такого объема ресурсов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию, если Киев увидит необходимость в таком шаге. Он сказал, что украинские силы будут там, где сочтут нужным, оправдывая это защитой страны. Однако экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие месяцы Генштаб Украины сосредоточится на изоляции Крыма для взятия контроля над полуостровом, сообщает MK.RU .

Вторжение украинских войск на территорию России не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Нам бессмысленно въезжать в Российскую Федерацию, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения», — заявил Михаил Подоляк изданию Republic. Политик также уточнил, что у украинской стороны просто не будет такого объема ресурсов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию, если Киев увидит необходимость в таком шаге. Он сказал, что украинские силы будут там, где сочтут нужным, оправдывая это защитой страны. Однако экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие месяцы Генштаб Украины сосредоточится на изоляции Крыма для взятия контроля над полуостровом, сообщает MK.RU.