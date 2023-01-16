Подоляк раскрыл планы Зеленского на Россию

Глава офиса Зеленского Подоляк: вторжение в РФ не входит в планы украинского президента
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский не планирует вторгаться в РФ, заявил Михаил Подоляк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вторжение украинских войск на территорию России не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Нам бессмысленно въезжать в Российскую Федерацию, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения», — заявил Михаил Подоляк изданию Republic. Политик также уточнил, что у украинской стороны просто не будет такого объема ресурсов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию, если Киев увидит необходимость в таком шаге. Он сказал, что украинские силы будут там, где сочтут нужным, оправдывая это защитой страны. Однако экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие месяцы Генштаб Украины сосредоточится на изоляции Крыма для взятия контроля над полуостровом, сообщает MK.RU.

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Вторжение украинских войск на территорию России не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Нам бессмысленно въезжать в Российскую Федерацию, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения», — заявил Михаил Подоляк изданию Republic. Политик также уточнил, что у украинской стороны просто не будет такого объема ресурсов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию, если Киев увидит необходимость в таком шаге. Он сказал, что украинские силы будут там, где сочтут нужным, оправдывая это защитой страны. Однако экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие месяцы Генштаб Украины сосредоточится на изоляции Крыма для взятия контроля над полуостровом, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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