Подоляк раскрыл планы Зеленского на Россию

Вторжение украинских войск на территорию России не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Нам бессмысленно въезжать в Российскую Федерацию, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения», — заявил Михаил Подоляк изданию Republic. Политик также уточнил, что у украинской стороны просто не будет такого объема ресурсов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию, если Киев увидит необходимость в таком шаге. Он сказал, что украинские силы будут там, где сочтут нужным, оправдывая это защитой страны. Однако экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие месяцы Генштаб Украины сосредоточится на изоляции Крыма для взятия контроля над полуостровом, сообщает MK.RU.
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Вторжение украинских войск на территорию России не входит в планы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Нам бессмысленно въезжать в Российскую Федерацию, потому что мы сможем контролировать потребности местного населения», — заявил Михаил Подоляк изданию Republic. Политик также уточнил, что у украинской стороны просто не будет такого объема ресурсов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию, если Киев увидит необходимость в таком шаге. Он сказал, что украинские силы будут там, где сочтут нужным, оправдывая это защитой страны. Однако экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что в ближайшие месяцы Генштаб Украины сосредоточится на изоляции Крыма для взятия контроля над полуостровом, сообщает MK.RU.