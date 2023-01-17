Бывший премьер Украины: «достижения» Зеленского заслуживают уголовного трибунала

18 января 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Азаров обвинил Зеленского в предательстве украинского народа Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский проявил равнодушие к судьбе страны и народа, оказался абсолютно не компетентен как управленец, а его действия на посту главы государства подлежат уголовному трибуналу. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров. «Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа. „Достижения“ Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала», — рассказал экс-премьер в интервью «Известиям». Он отметил, что действия Зеленского являются катастрофой для Украины. Результатом его правления является разрушение экономики, огромные внешний долг, уничтожение инакомыслия, а также предательство украинского народа. Помимо этого, по мнению политика, на Украине теперь разрушена конституция и отсутствует система правосудия. Ранее сообщалось, что в Крыму готовы созвать трибунал по преступлениям Зеленского. Глава парламента полуострова Владимир Костантинов подчеркнул, что администрация региона готова приложить все усилия для организации этого трибунала. На скамье подсудимых помимо президента Украины могут оказаться и те, кто поддерживает киевский режим. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также предложил судить Зеленского за расстрел боевиками ВСУ безоружных российских военных на территории ЛНР в ноябре прошлого года. В результате трагедии погибло 11 пленных военнослужащих РФ. С целью защиты населения Донбасса от геноцида украинских властей Россия начала спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский проявил равнодушие к судьбе страны и народа, оказался абсолютно не компетентен как управленец, а его действия на посту главы государства подлежат уголовному трибуналу. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров. «Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа. „Достижения“ Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала», — рассказал экс-премьер в интервью «Известиям». Он отметил, что действия Зеленского являются катастрофой для Украины. Результатом его правления является разрушение экономики, огромные внешний долг, уничтожение инакомыслия, а также предательство украинского народа. Помимо этого, по мнению политика, на Украине теперь разрушена конституция и отсутствует система правосудия. Ранее сообщалось, что в Крыму готовы созвать трибунал по преступлениям Зеленского. Глава парламента полуострова Владимир Костантинов подчеркнул, что администрация региона готова приложить все усилия для организации этого трибунала. На скамье подсудимых помимо президента Украины могут оказаться и те, кто поддерживает киевский режим. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также предложил судить Зеленского за расстрел боевиками ВСУ безоружных российских военных на территории ЛНР в ноябре прошлого года. В результате трагедии погибло 11 пленных военнослужащих РФ. С целью защиты населения Донбасса от геноцида украинских властей Россия начала спецоперацию.