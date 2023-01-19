В Офисе Зеленского назвали лучшего друга Украины

Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак: CША — лучший друг Украины

20 января 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак назвал США лучшим другом Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки — это лучший друг киевского режима. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Давайте обратимся к конкретным цифрам. Разумеется, самый важный партнер, в финансовой и военной помощи, это, конечно же, США», — заявил Андрей Ермак во время своего выступления. Фрагмент сессии опубликован на официальном сайте форума . Соединенные Штаты регулярно оказывали поддержку Киеву после начала спецоперации вооруженных сил РФ на Украине. Ранее Пентагон заявлял о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму, превышающую 3 млрд долларов. В него должны были войти боеприпасы и боевые машины пехоты. Однако, вскоре выяснилось, что в ближайшем пакете помощи Украине не будет боевых танков. Президент РФ Владимир Путин объявил о старте спецоперации в конце февраля прошлого года, назвав эту меру вынужденной. После западные державы начали активно поддерживать Киев финансово и материально. Представители Белого дома ранее обещали направить 225 миллионов долларов на модернизацию украинской армии. По версии издания Newsweek, оказывая военную помощь Украине, США нарушают собственные обещания об участии в российско-украинском конфликте.

Соединенные Штаты Америки — это лучший друг киевского режима. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Давайте обратимся к конкретным цифрам. Разумеется, самый важный партнер, в финансовой и военной помощи, это, конечно же, США», — заявил Андрей Ермак во время своего выступления. Фрагмент сессии опубликован на официальном сайте форума. Соединенные Штаты регулярно оказывали поддержку Киеву после начала спецоперации вооруженных сил РФ на Украине. Ранее Пентагон заявлял о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму, превышающую 3 млрд долларов. В него должны были войти боеприпасы и боевые машины пехоты. Однако, вскоре выяснилось, что в ближайшем пакете помощи Украине не будет боевых танков. Президент РФ Владимир Путин объявил о старте спецоперации в конце февраля прошлого года, назвав эту меру вынужденной. После западные державы начали активно поддерживать Киев финансово и материально. Представители Белого дома ранее обещали направить 225 миллионов долларов на модернизацию украинской армии. По версии издания Newsweek, оказывая военную помощь Украине, США нарушают собственные обещания об участии в российско-украинском конфликте.