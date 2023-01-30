В посольстве РФ в Британии усомнились в адекватности Джонсона

Посольство РФ в Лондоне: заявления Джонсона ведут к эскалации конфликта на Украине

30 января 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Заявления Бориса Джонсона говорят о его неадекватности, рассказали в посольстве России в Лондоне Фото: Официальный сайт президента Украины Комментарий бывшего британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре в прошлом году, говорит о его неадекватности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского посольства в Лондоне. В посольстве также заявили, что такие комментарии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. «Бывший премьер Великобритании Б. Джонсон отметился очередными одиозными высказываниями в контексте украинского кризиса. Не успел осесть осадок после допущенного им на днях сравнения „нормандского формата“ с „дипломатической имитацией“, как он своими словами вновь поставил под вопрос уровень своей ответственности, компетентности и адекватности как собеседника», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что Джонсону ничего не угрожает. В посольстве предприняли попытку выяснить, зачем Джонсон делает такие заявления. По одной из версий, слова бывшего британского премьера направлены на эскалацию украинского конфликта. Ранее глава британского правительства рассказал, что обещался по телефону с Путиным 2 февраля 2022 года. Он сообщил, что пригрозил российскому президенту санкциями, а тот в ответ обещал направить на Великобританию ракеты, передает телеканал 360. Высказывание Джонсона опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комментарий бывшего британского премьера Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре в прошлом году, говорит о его неадекватности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского посольства в Лондоне. В посольстве также заявили, что такие комментарии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. «Бывший премьер Великобритании Б. Джонсон отметился очередными одиозными высказываниями в контексте украинского кризиса. Не успел осесть осадок после допущенного им на днях сравнения „нормандского формата“ с „дипломатической имитацией“, как он своими словами вновь поставил под вопрос уровень своей ответственности, компетентности и адекватности как собеседника», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что Джонсону ничего не угрожает. В посольстве предприняли попытку выяснить, зачем Джонсон делает такие заявления. По одной из версий, слова бывшего британского премьера направлены на эскалацию украинского конфликта. Ранее глава британского правительства рассказал, что обещался по телефону с Путиным 2 февраля 2022 года. Он сообщил, что пригрозил российскому президенту санкциями, а тот в ответ обещал направить на Великобританию ракеты, передает телеканал 360. Высказывание Джонсона опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.