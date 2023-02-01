Медведев поглумился над призывами Джонсона дать Украине истребители

Заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев назвал призывы экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона предоставить Украине самолеты напрасными. Об этом политик написал у себя в Twitter.
«Борис Джонсон, лохматый журналист и поклонник запрещенных вечеринок в условиях карантина, снова требует истребителей для Киева. Все напрасно», — написал Дмитрий Медведев. Также он заявил, что экс-премьеру Великобритании лучше написать какую-нибудь автомобильную колонку для журнала GQ.
Ранее Джонсон призвал действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака поставить на Украину истребители. При этом он просил сделать это как можно скорее и забыть о президенте РФ Владимире Путине.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.