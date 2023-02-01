Медведев поглумился над призывами Джонсона дать Украине истребители

Медведев назвал напрасными призывы Джонсона поставить истребители Украине
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Политсовет партии
Дмитрий Медведев посоветовал Джонсону писать автомобильную колонку для GQ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев назвал призывы экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона предоставить Украине самолеты напрасными. Об этом политик написал у себя в Twitter.

«Борис Джонсон, лохматый журналист и поклонник запрещенных вечеринок в условиях карантина, снова требует истребителей для Киева. Все напрасно», — написал Дмитрий Медведев. Также он заявил, что экс-премьеру Великобритании лучше написать какую-нибудь автомобильную колонку для журнала GQ.

Ранее Джонсон призвал действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака поставить на Украину истребители. При этом он просил сделать это как можно скорее и забыть о президенте РФ Владимире Путине.

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Заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев назвал призывы экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона предоставить Украине самолеты напрасными. Об этом политик написал у себя в Twitter. «Борис Джонсон, лохматый журналист и поклонник запрещенных вечеринок в условиях карантина, снова требует истребителей для Киева. Все напрасно», — написал Дмитрий Медведев. Также он заявил, что экс-премьеру Великобритании лучше написать какую-нибудь автомобильную колонку для журнала GQ. Ранее Джонсон призвал действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака поставить на Украину истребители. При этом он просил сделать это как можно скорее и забыть о президенте РФ Владимире Путине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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