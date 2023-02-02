Владимир Путин преклонил колено в Волгограде

Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане
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Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Мамаев курган в Волгограде. Российский лидер, преклонив колено, возложил цветы к Вечному огню.

«Президент РФ преклонил колено при возложении цветов на могилу командующего 62-й армией Василия Чуйкова», — передает РИА Новости. Также Владимир Путин возложил цветы к вечному огню в Зале славы.

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Президент России Владимир Путин посетил Мамаев курган в Волгограде. Российский лидер, преклонив колено, возложил цветы к Вечному огню. «Президент РФ преклонил колено при возложении цветов на могилу командующего 62-й армией Василия Чуйкова», — передает РИА Новости. Также Владимир Путин возложил цветы к вечному огню в Зале славы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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