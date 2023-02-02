Владимир Путин преклонил колено в Волгограде

Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане
Президент России Владимир Путин посетил Мамаев курган в Волгограде. Российский лидер, преклонив колено, возложил цветы к Вечному огню.
«Президент РФ преклонил колено при возложении цветов на могилу командующего 62-й армией Василия Чуйкова», — передает РИА Новости. Также Владимир Путин возложил цветы к вечному огню в Зале славы.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.